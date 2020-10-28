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«الاستثمارات العامة» يوفّر 132 ألف وظيفة عبر أكثر من 30 شركة جديدة

«الاستثمارات العامة» يوفّر 132 ألف وظيفة عبر أكثر من 30 شركة جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

وفّر صندوق الاستثمارات العامة عبر شركات محفظته 132 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وذلك خلال رصد لمشاريع الصندوق خلال الربع الثاني من 2020م.

وتم توفير أكثر من 12.000 وظيفة مباشرة،و 5000 وظيفة غير مباشرة، وأكثر من 115.000 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات، بإجمالي 132.000 وظيفة عبر أكثر من 30 شركة جديدة تعمل في قطاعات محلية متنوعة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ويتمتع الصندوق بقدرة فائقة على توفير فرص التوظيف والتدريب للسعوديين من خلال محافظه الاستثمارية الـ6، في أكثر من 10 قطاعات محلية جديدة ومتنوعة، من ضمنها الترفيه والسياحة والصناعات العسكرية، وكفاءة الطاقة وإعادة التدوير، والتطوير العمراني وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، (شركة الطائرات المروحية، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، روشن العقارية، شركة صندوق الصناديق، الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير).

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد نفّذ خلال الأعوام الـ4 الماضية برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، التي تشمل عدة مسارات، هي: الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع، وفي عام 2017 بلغ عدد المتدربين 40 خريجاً، وفي عام 2018 تم تدريب 40 خريجاً، إلى جانب تدريب 84 خريجاً في عام 2019، وخلال هذا العام (2020) يتم تدريب 160 خريجاً.

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