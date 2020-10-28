الدول المفتوحة للسفر من السعودية في ظل جائحة كورونا

أعادت المملكة العربية السعودية حركة الطيران الدولي بشكل جزئي، وذلك منذ 15 سبتمبر 2020، لكن السماح بالسفر لا يشمل جميع المواطنين أو المقيمين بالسعودية، هناك فئات معينة مسموح لها بالسفر لأسباب خاصة، فالمملكة ترفض فتح الطيران بشكل كامل قبل 1 يناير من العام الجديد، أملًا في أن انخفاض نسب انتشار فيروس كورونا حتى ذلك التاريخ.

فيما يلي سنتعرف على الدول المسموح للسعوديين السفر إليها وسط جائحة كورونا، وشروط كل دولة لاستقبال المسافرين من السعودية.

الفئات التي تسمح لها المملكة العربية السعودية بالسفر

تسمح المملكة العربية السعودية للسعوديين الذين ينتمون للفئات التالية بالسفر خارج المملكة: الموظفون الحكوميون والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج، والعاملين في وظائف خارج المملكة، ورجال الأعمال الذين هم بحاجة للسفر لمتابعة أعمالهم، والمرضي الذين يخضعون لعلاج خارج المملكة، والطلاب الذين يدرسون ضمن بعثة بالخارج، وأيضًا الطلاب الذي يدرسون بالخارج على حسابهم الخاص، وأخيرًا المواطنين الذين لديهم حالات طارئة مثل وفاة أب أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن يقيم خارج المملكة، أو بغرض شمل لم الأسرة مع أفرادها المقيمين خارج المملكة.)

بالنسبة لغير السعوديين :تسمح المملكة العربية السعودية بدخول وخروج مواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الأجانب الذين يمتلكون تأشيرات خروج وعودة، أو تأشيرة عمل، أو تأشيرة إقامة، أو تأشيرة زيارة، بشرط تقديم ما يثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضًا بشرط إجراء تحليل الـ PCR من مركز معتمد، وألا يمر على نتيجة الاختبار أكثر من 48 ساعة من لحظة الوصول.

إجراءات السفر في ظل أزمة كورونا

إجراءات السفر الجديدة في ظل تفشي فيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى، لكن هناك بعض الإجراءات والقوانين الثابتة والمشتركة بين الدول، يجب علي كل مسافر الالتزام بها كاملة حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وحتى لا يتم منعه من الصعود إلى الطائرة.

يحب على كل مسافر إجراء اختبار PCR وتقديم نتيجة سلبية من مركز معتمد.

يجب الالتزام بإجراء الاختبار بموعد يسبق توقيت الرحلة بعدد الساعات الذي تحدده الدولة التي سيسافر إليها، وإذا لم يلتزم المسافر بهذه النقطة تحديدًا سيتم منعه من الصعود إلى الطائرة.

يشترط ارتداء الكمامة طوال الرحلة وفي المطار.

يجب على المسافر الحضور في المطار قبل موعد الرحلة بمدة كافية لإنهاء إجراءات السفر بالشكل الجديد بعد ظهور فيروس كورونا.

تفرض بعض الدول على المسافرين إليها التعهد بالالتزام بالحجر الصحي فور وصولهم، ومن لم يلتزم ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية تختلف قيمتها من دولة لأخرى.

الدول المسموح السفر إليها من السعودية وسط كورونا

فيما يلي سنتعرف على الدول التي تسمح للمواطنين السعوديين أو المقيمين بالسعودية السفر إليها، بالإضافة إلى شروط كل دولة لاستقبال المسافرين من السعودية وسط تفشي فيروس كورونا :

مصر :تسمح مصر بدخول المواطنين السعوديين، أو المقيمين بالسعودية الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل ، أو تأشيرة زيارة سارية ، أو حاملي تأشيرة إقامة سارية، وذلك بشرط إجراء تحليلPCR للكشف عن فيروس كورونا، وتقديم نتيجة سلبية من مركز معتمد بالسعودية، مع ضرورة ألا تتجاوز صلاحية الاختبار 72 ساعة من موعد الرحلة.

سلطنة عمان:تسمح سلطنة عمان للمواطنين السعوديين دخول سلطنة عمان بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط أن يكون لدى المسافر تأمين صحي يغطي تكلفة علاج الإصابة بفيروس كورونا لمدة شهر على الأقل.

البحرين:تلزم البحرين جميع القادمين من السعودية بإجراء اختبار PCR عند الوصول بتكلفة 30 دينار بحريني، ثم إلزامهم بحجر صحي ذاتي لمدة 10 أيام من تاريخ الوصول، وإجراء الاختبار مرة ثانية للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

الكويت:يسمح للمواطنين السعوديين بدخول الكويت بشرط ت تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR ، بشرط ألا يتجاوز الاختبار الـ 96 ساعة قبل موعد الوصول، كما يجب التسجيل في تطبيق كويت مسافر للحصول على باركود خاص به.

الإمارات:يشترط على جميع القادمين من السعودية إجراء اختبار PCR وتقديم نتيجة سلبية، مع مراعاة ألا تتجاوز صلاحية الاختبار 96 ساعة قبل الرحلة، كما سيخضع جميع القادمين من السعودية للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ الوصول.

لبنان:تشترط لبنان تعبئة النموذج الصحي قبل الوصول، بالإضافة إلى تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR وألا يكون تجاوز 96 ساعة قبل موعد الوصول.

الأردن:تشترط الأردن تقديم نموذج الإفصاح ونموذج المحدد على الانترنت، بالإضافة إلى تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز 120 ساعة من موعد الرحلة، كما يشترط الحصول على تأمين طبي يغطي تكلفة الإصابة بفيروس كورونا.

العراق:يشترط على جميع القادمين من السعودية تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من موعد الرحلة، كما يتم إلزام المسافرين لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوم.

السودان:يشترط على جميع القادمين من السعودية إجراء اختبار PCR قبل موعد الوصول بـ 96 ساعة، بشرط أن يكون صادر عن مركز معتمد بالسعودية.

كينيا:تشترط كينيا على القادمين من السعودية تعبئة نموذج المراقبة الصحية قبل السفر ، بالإضافة إلى تقديم PCR بنتيجة سلبية، مع مراعاة ألا تتجاوز صلاحية الاختبار 96 ساعة من موعد الوصول.

نيجريا:تشترط نيجيريا تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز الأسبوعين قبل موعد السفر، بالإضافة إلى بتعبئة نموذج التعهد الصحي قبل الوصول، كما يخضع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوم من تاريخ الوصول.

إثيوبيا:يشترط على جميع القادمين من السعودية تعبئة نموذج الإقرار الصحي، بالإضافة إلى تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR، بصلاحية لا تتجاوز 120 ساعة قبل موعد الرحلة.

أمريكا:تشترط تقديم نموذج السفر الصحي عبر الانترنت، بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوم من يوم الوصول.

سريلانكا:تشترط على المسافرين تعبئة نموذج الإقرار الصحي قبل الوصول.

المملكة المتحدة:تشترط تعبئة نموذج محدد الركاب الالكتروني قبل الوصول، كما تلزم جميع المسافرين بحجر صحي ذاتي فور وصولهم لمدة أسبوعين كاملين.

هولندا:تشترط تعبئة نموذج الإفصاح الصحي قبل الصعود إلى الطائرة، كما تلزم جميع المسافرين بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 10 أيام.

سويسرا:تلزم المسافرين بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام من يوم الوصول، ومن لم يلتزم بالحجر الصحي سيقوم بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.

ألمانيا:تشترط تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة قبل الرحلة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج تحديد موقع الراكب، كما يتم الزام المسافرين عند الوصول للحجر الصحي المنزلي.

ايطاليا:غير مسموح بالسفر إلى ايطاليا إلا للعمل أو العلاج أو الدراسة، ويجب على القادمين من السعودية الالتزام بتعبئة نموذج الإفصاح الذاتي، بالإضافة إلى نموذج سبب دخول إيطاليا، كما يتم فرض حجر صحي على جميع القادمين من السعودية لمدة أسبوعين كاملين.

فرنسا:تشترط فرنسا تعبئة بيان القسم بعدم اصابة المسافر بفيروس كورونا، وتعبئة نموذج استثناء السفر والذي بدونه لن يسمح للمسافر بدخول فرنسا، وأخيرًا تقديم نتيجة سلبية من اختبار PCR بصلاحية لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة.

باكستان:تشترط تحميل تطبيق PASS TRACK وتعبئة البيانات المطلوبة قبل السفر، بالإضافة إلى تعبئة نموذج الإفصاح الصحي.

الصين:تشترط تقديم نتيجة كلًا من اختبار PCR واختبار Blood IgG على أن يكون تم إجراءهما في أحد المراكز الصحية لدى سفارة الصين، وألا يكون مر على النتيجة أكثر من 48 ساعة من موعد الرحلة.

المراكز المعتمدة لإجراء اختبار PCR في السعودية

المراكز المعتمدة بجدة:

المركز الطبي الدولي، مختبر دار الطب للتحاليل الطبية، مختبر سليمان عبد القادر فقيه، مختبر مستشفى غسان نجيب فرعون، مستشفى جدة الأهلي، وأخيرًا مختبرات البرج الطبية.

المراكز المعتمدة بالرياض:

شركة سمارت لاب، مجموعة الحبيب الطبية، مختبر الفارابي، مختبر دلتا الطبية، مختبر مستشفى ومركز الدارة الطبي، مختبرات البرج الطبية، مختبرات العرب الطبية، مستشفى الحياة الوطني، مستشفى المركز التخصصي الطبي ومستشفى دلة.

المراكز المعتمدة الأخرى:

مجمع عيادات شركة دار العافية الطبي بمدينة الدمام، مجموعة الحبيب الطبية بالشرقية والقصيم، مختبرات البرج الطبية بمدينة خميس شميط والدمام وتبوك، مستشفى الموسى التخصصي بمدينة الإحساء.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

حفاظا على سلامتكم ولضمان رحلة آمنة لأنفسكم، يجب الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية التالية طوال الرحلة :

– الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن مترين بينك وبين الآخرين.

– الالتزام بارتداء الكمامة طوال الرحلة وعدم خلعها إلا لتناول الطعام فقط.

– تطهير وتعقيم اليدين باستمرار.

الالتزام بهذه القواعد البسيطة سيضمن لكم رحلة آمنة، وأخيرًا نتمنى لكم رحلة موفقة.