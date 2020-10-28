استقدم عاملة وتزوجها .. «حقوق الإنسان» تكشف قصة تعنيف امرأة وسلب طفلها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن قضية طرفها مواطن استغل جهل امرأة غير سعودية وأسرتها بأنظمة المملكة، حيث استقدمها كعاملة وتزوجها، ومع أول نزاع بينهما أبلغ عنها كعاملة متغيبة وليست كزوجة، وقام بسلبها طفلها.

وبحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فقد أوضحت أنه يوجد في تفاصيل هذه القضية عدداً من الجوانب المظلمة التي تتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، حيث قام المواطن بتعنيف زوجته، واستغل جهلها وعائلتها بأنظمة المملكة، وشهدت حياتها بعد ذلك العديد من المتاعب من اعتداء الزوج عليها، مستغلا ضعفها بعد إنجابها طفلا منه خشية أخذه منها وحرمانها إياه، واستمرار إقامتها كعاملة وليست كزوجة.

وتابعت “الهيئة”: اضطرت المرأة مرغمة للسكوت وعدم إثارة قضيتها، ونكاية بها تركها الزوج وأخذ الطفل معه وانتقل لمكان آخر، وأبلغ عنها كعاملة متغيبة، إذ إن إقامتها لم تصحح حين ذاك، مستغلا ضعف موقفها وعدم قانونية وضعها ما زاد همها بفقدان طفلها وملاحقتها كعاملة مخالفة.

من جانبها، تقدمت السيدة للهيئة التي تولت عملية التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الدعم والحماية، حيث أسفر ذك عن استعادتها لطفلها وإعادته لها وتوفير الحماية لهما، وتصحيح وضعها كمقيمة بشكل نظامي في المملكة.