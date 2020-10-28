بالفيديو.. قُرب تنفيذ «الحوالات الفورية» بين «البنوك السعودية» على مدار 24 ساعة

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قال فهد العقيل المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية إن البنوك السعودية ستعمل قريبًا بنظام الحوالات الفورية والتي تعمل على مدار الساعة بخلاف النظام الحالي الذي ينتهي الساعة 3 عصرًا.

وأشار “العقيل” ان النظام الجديد سيعمل على إيصال الحوالة في الحال دون الانتظار لليوم الثاني حال إرسالها بعد الوقت المحدد للحوالات الداخلية، مُضيفًا أن تطبيق هذه الميزة ستكون قبل نهاية العام الحالي بمشيئة الله.

وتابع المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أنه جاري العمل على توفير خدمة الـ”QR Code” التي تتيح الدفع من خلالها في المتاجر والخدمات التي تتطلب رسوم تسهيلًا على المستهلك بالمملكة.