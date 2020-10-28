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المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان: الهيئة تتابع وترصد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان: الهيئة تتابع وترصد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
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تواصل – واس:

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت الحقباني أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم.

وبينت أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

وأكدت الحقباني أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

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