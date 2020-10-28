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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 7.9 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 7.9 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 75.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8,123.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 388 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والمصافي، والزامل للصناعة، وشمس، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، ومجموعة الحكير، والمعذر ريت، وأسواق المزرعة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.62% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، والكابلات السعودية، وأمانة للتأمين، والراجحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1,235.08 نقطة ليقفل عند مستوى 15,673.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 747 ألف سهم تقاسمتها 2296 صفقة.

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