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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن اقتحما متجر تموينات وهددا العاملين بأسلحة بيضاء

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن اقتحما متجر تموينات وهددا العاملين بأسلحة بيضاء
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تواصل – واس :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين قاما بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين بأسلحة بيضاء .

وصَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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