وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمة اجتماعية (عدد 4 وظائف).

– استشاري جراحة/ الحنجرة (عدد وظيفتين).

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 4 وظائف).

– طبيب نائب أول أمراض الكلى.

– طبيب نائب أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبربوابة التوظيف بالموقع الإلكترونيللإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م.