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«الصحة» ترد على فيديو متداول لطبيبة تحذر من أخذ تطعيمات «الإنفلونزا الموسمية»

«الصحة» ترد على فيديو متداول لطبيبة تحذر من أخذ تطعيمات «الإنفلونزا الموسمية»
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطبيبة تحذر من أخذ لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية ، بزعم أنها تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 3 أيام من التطعيم.

من جانبها، نفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، صحة ما جاء في مقطع الفيديو المتداول ، والذي دعت خلاله الطبيبة بضرورة عدم أخذ لقاح كورونا .

وأكدت الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يضعف الجهاز المناعي، وإنما يعمل على تنشيطه لإنتاج أجسام مضادة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته وأعراضه في حال الإصابة به.

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