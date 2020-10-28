«الزعاق» يوضح أفضل الأوقات للغرس والزرع (فيديو)

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن هذه الأيام من كل عام هي أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع.

وأشار الزعاق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر إلى أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)، مشيرًا إلى أن أول المربعانية في 3 ديسمبر المقبل.