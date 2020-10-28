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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الزعاق» يوضح أفضل الأوقات للغرس والزرع (فيديو)

«الزعاق» يوضح أفضل الأوقات للغرس والزرع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن هذه الأيام من كل عام هي أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع.

وأشار الزعاق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر إلى أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)، مشيرًا إلى أن أول المربعانية في 3 ديسمبر المقبل.

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