الشيخ «المصلح» يوضح سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم ، سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن .
وقال المصلح ، إن سورة الإخلاص نالت هذه المنزلة رغم قلة آياتها لأنها صفة الرحمن جل في علاه .
ودعا المصلح كل مؤمن ومؤمنة التأمل في هذه الآيات ، ولا يقرأها دون فكر أو تدبر ، حتى يشعرون بلذة القرآن .
السبب في وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehpic.twitter.com/24VIgSnbZh
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)October 28, 2020