الشيخ «المصلح» يوضح سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم ، سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن .

وقال المصلح ، إن سورة الإخلاص نالت هذه المنزلة رغم قلة آياتها لأنها صفة الرحمن جل في علاه .

ودعا المصلح كل مؤمن ومؤمنة التأمل في هذه الآيات ، ولا يقرأها دون فكر أو تدبر ، حتى يشعرون بلذة القرآن .