الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ «المصلح» يوضح سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن (فيديو)

الشيخ «المصلح» يوضح سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم ، سبب وصف سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن .

وقال المصلح ، إن سورة الإخلاص نالت هذه المنزلة رغم قلة آياتها لأنها صفة الرحمن جل في علاه .

ودعا المصلح كل مؤمن ومؤمنة التأمل في هذه الآيات ، ولا يقرأها دون فكر أو تدبر ، حتى يشعرون بلذة القرآن .

مواد ذات صلة

هل من اشتهر بين الناس بمعصية لم يرد الله به خيرا؟ .. «المصلح» يجيب (فيديو)

هل من اشتهر بين الناس بمعصية لم يرد الله به خيرا؟ .. «المصلح» يجيب (فيديو)

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من صلاة الفجر بالحرم المكي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من صلاة الفجر بالحرم المكي

بالفيديو.. الشيخ «المصلح» يوضح ما يجب على المرأة ستره في الصلاة

بالفيديو.. الشيخ «المصلح» يوضح ما يجب على المرأة ستره في الصلاة

«المصلح»: «الغضب» جمرة تحرق قلب المرء وتُفسد دينه وتُخرب دنياه (فيديو)

«المصلح»: «الغضب» جمرة تحرق قلب المرء وتُفسد دينه وتُخرب دنياه (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة