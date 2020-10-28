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«بنك التنمية الاجتماعي» يوضح الآلية المتبعة عند تعثر العميل في سداد التزاماته

«بنك التنمية الاجتماعي» يوضح الآلية المتبعة عند تعثر العميل في سداد التزاماته
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح بنك التنمية الاجتماعي الآلية المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد التزاماته تجاه البنك، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على قرض من البنك بالنسبة إلى غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص.

وأكد البنك أنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط وأن لا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل.

وأشار إلى أنه في حال كان العميل موظفاً حكومياً على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل أما العملاء الذين يعملون في القطاع الخاص أو ليس لديهم عمل، فيتم السداد بشكل شهري من خلال نظام سداد للمدفوعات برقم التمويل الخاص بالعميل.

ولفت بنك التنمية الاجتماعي إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

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