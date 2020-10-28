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اغتيال قيادي حوثي بارز في «صنعاء» على يد مسلحين مجهولين

اغتيال قيادي حوثي بارز في «صنعاء» على يد مسلحين مجهولين
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت مصادر يمنية، فجر اليوم الأربعاء ، اغتيال قيادي حوثي بارز في العاصمة اليمنية صنعاء، من قبل مسلحين مجهولين، عقب ساعات من اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد، في أحد شوارع صنعاء.

وقالت المصادر: إن مسلحين مجهولين، اغتالوا القيادي الحوثي محمد يحيى المداني، أثناء تواجده بالقرب من مستشفى آزال التخصصي، بشارع الستين في صنعاء، ولاذوا بالفرار.

وبدأ عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، تداول نبأ اغتيال المداني، مشيرين إلى أنه لقيَ حتفه إثر تعرضه لاستهداف مسلح من قبل مسلحين مجهولين.

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