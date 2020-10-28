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«الحصيني» يتوقع موعد دخول المربعانية والبداية الفعلية للشتاء

«الحصيني» يتوقع موعد دخول المربعانية والبداية الفعلية للشتاء
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تواصل – فريق التحرير :

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موعد دخول المربعانية الموافق 7 ديسمبر سيكون البداية الفعلية لفصل الشتاء، مبينًا أن المربعانية ستنتهي في 14 يناير المقبل – بمشيئة الله-.

وأوضح الحصيني أن دخول الشتاء فلكياً، وهو الانقلاب الشتوي في المملكة والنصف الشمالي من الأرض؛ سيحدث في 21 ديسمبر المقبل، وينتهي في 19 مارس 2021.

وكان الحصيني قد نبه، يوم أمس الثلاثاء ، ببدء أول حالات الوسم في يوم الجمعة المقبل، وهي حالة ماطرة يتفاوت فيها هطول الأمطار من خفيفة إلى غزيرة من مكان إلى آخر.

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