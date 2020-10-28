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ضوابط إيصال التيار الكهربائي «للمنازل بلا صكوك»

ضوابط إيصال التيار الكهربائي «للمنازل بلا صكوك»
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تواصل – فريق التحرير :

قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أنه لم يتم حتى الآن استقبال أي طلبات لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية في أحياء مكة المكرمة.

وأوضح بحسب «عكاظ» أن العمل جار حاليا على وضع الضوابط التنظيمية وآليات استقبال الطلبات حسب الأوامر الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع الضوابط.

يشار إلى أن لجنة أراضي الدولة وضعت عددا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، منها ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام.

بالإضافة إلا ضرورةألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها خطراً أو ضرراً أو نشوء مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة، أو تكون مخالفة لأنظمة البناء، أو معرضة لأخطار بيئية، أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، وألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة بصك شرعي باسمه، على أن يمنح صاحب المسكن مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.

وأكدت أن إيصال التيار الكهربائي لهذه المساكن لا يعد دليلا على إثبات الملكية، ولا يمنع صاحب الطلب من الاستفادة من برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة.

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