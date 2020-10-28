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«المرور» يقبض على عدد من قائدي المركبات بجدة ويكشف عن مخالفاتهم

«المرور» يقبض على عدد من قائدي المركبات بجدة ويكشف عن مخالفاتهم
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة ، القبض على عدد من قائدي المركبات لارتكابهم مخالفات مرورية ونشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي للتباهي بها .

ومن بين المخالفات التي تم ضبطها ، شخص يقود المركبة بسرعة عالية، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وشملت المخالفات الأخرى السرعة والتفحيط وقطع إشارة والقيادة بدون لوحات وتركيب أجهزة أمنية وتسابق والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر المخالفات عبر مواقع التواصل.

وكشفت الإدارة أنها أحالت جميع المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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