«مؤشر عالمي»: أنظمة التقاعد بالمملكة تتفوق على اليابان وإيطاليا

تواصل – فريق التحرير:

حققت المملكة تقدماً بنتائج مؤشر «ميرسر سي إف إيه» العالمي للتقاعد، مُحققة لقب الدولة العربية الوحيدة بالمؤشر، حيث حلت في المرتبة الـ23، مدفوعة بالتعديل الأخير في سن التقاعد للمرأة، حيث ارتفع من 55 إلى 60 سنة، وهو ما يعادل سن الرجال للتقاعد.

وتقدمت المملكة وفق موقع معهد mercer في المؤشر للعام الثالث على التوالي بعد دخولها لأول مرة في 2018، وتفوقت على كل من أستراليا (28)، وإيطاليا (29)، واليابان (32)، والصين (33)، وفقًا لـ”الوطن”.

ويسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسة لأنظمة معاشات التقاعد حول ثلاثة مؤشرات فرعية – الكفاية والنزاهة والاستدامة، حيث سجلت المملكة العربية السعودية 59.6 و51.6 و62.4 على التوالي.

وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية، ويعود ذلك إلى مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.