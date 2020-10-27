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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل فوجئت بالخصم من حسابك البنكي دون علمك.. ماذا تفعل في هذه الحالة؟

هل فوجئت بالخصم من حسابك البنكي دون علمك.. ماذا تفعل في هذه الحالة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أحياناً يفاجأ البعض بخصومات من حساباتهم البنكية لعمليات لم يقوموا بها، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام عن أسباب ذلك والإجراء المطلوب في هذه الحالة.

وعلق فهد البقمي الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية والحاصل على وسام حماية المستهلك على ذلك بقوله “كثيرون هذه الفترة تصلهم خصومات من حساباتهم البنكية لعمليات لم يسووها”.

وأضاف البقمي، عبر حسابه في “تويتر”، أن على العميل في هذه الحالة التواصل مع البنك فهو المسؤول عن حماية حسابك من العمليات التي لم تقم بها، مضيفا أن من حق العميل أن يتم البحث في الموضوع وإرجاع الحق لصاحب الحساب.

وتابع فهد البقمي أنه في حال تكاسل البنك يتم رفع شكوى في مؤسسة النقد من موقعهم مباشرة.

 

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