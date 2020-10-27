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«الزكاة والدخل» توضح كيفية الإعفاء من غرامة التأخير

«الزكاة والدخل» توضح كيفية الإعفاء من غرامة التأخير
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل اعتراضات المكلفين القائمة لدى الهيئة على فرض غرامات التأخر في التسجيل.

وبيّنت الهيئة أن المبادرة تُعفِي المكلفين المسجلين لديها من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، وذلك في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020، وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة.

واشترطت الهيئة لإلغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ استحقاقها الأصلي على الإقرارات غير المقدمة أو المعدلة والمبالغ المستحقة عليها، أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز 31 من شهر ديسمبر القادم.

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