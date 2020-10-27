بالصور..«السديس» يقف ميدانياً على حركة الحشود وآلية تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حركة الحشود بالمسعى، واطلع معاليه على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج المبادرات المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونوه السديس إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.