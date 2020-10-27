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جازان.. حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين تعطّل قاربهم في عرض البحر (صور)

جازان.. حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين تعطّل قاربهم في عرض البحر (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ حرس الحدود بمنطقة جازان، أمس الثلاثاء، أربعة مواطنين تعرض قاربهم للعطل بعرض البحر.

وصرّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن القصيبي، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع الموسم تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ (994) عن تعرض قارب للعطل في عرض البحر، وعلى متنه أربعة مواطنين.

وأضاف العقيد القصيبي أنه تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة، وتم إرجاع القارب إلى مرسى المضايا.

 

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