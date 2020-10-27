هل يجوز سداد إيجار السكن لأسرة فقيرة من زكاة المال؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أجاز فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة إعطاء الفقير المحتاج ما يسدد به إيجار سكنه من زكاة المال، وذلك ردًا على سؤال أحد أشخاص قال فيه إن والده يؤجر منزل لأسرة فقيرة ويطالبهم بالإيجار، وهم لا يقدرون على الدفع، فهل يجوز أن أسدد عنهم من زكاة مالي؟.

وقال الشيخ “الخثلان” إنه مادام ان هذه العائلة محتاجة وليس لديها القدرة على سداد الإيجار فلابأس من أن يسدد عنهم، كونهم من الغارمين، لكن الأفضل أن تُعلمهم أنه سددها عنهم فاعل خير، فيجوز أن يتم السداد عن الغارم لكن بإذنه، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ”.