أمانة الرياض تعلن عن 28 وظيفة للجنسين في عدة تخصصات

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أعلنت أمانة منطقة الرياض طرح ٢٨ فرصة وظيفية للجنسين، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، في تخصصات هندسية وإدارية من خلال منظومة التوظيف “جدارة”.

وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها في “تويتر، أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم الأحد ١ نوفمبر، ويستمر التقديم على الوظائف حتى الخميس ٥ نوفمبر.

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوظائف وطريقة التقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).