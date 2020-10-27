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ضبط مشغل ذهب تُديره عمالة بفيلا سكنية .. و«التجارة» تكشف عن الكميات المضبوطة

ضبط مشغل ذهب تُديره عمالة بفيلا سكنية .. و«التجارة» تكشف عن الكميات المضبوطة
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تواصل – واس:

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مشغلاً غير مرخص يقع بفيلا سكنية بحي العمارية وسط محافظة جدة، استغل من قبل 4 عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية، كمقر لتصنيع المشغولات الذهبية دون ترخيص، ومزاولة نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجلات أو تراخيص مزاولة النشاط، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري.

وضبطت الوزارة بعد عمليات رصد وتحرٍ للموقع المذكور لمدة أسبوع 38 كيلو جرام من الأطقم الجاهزة للبيع والتوزيع تحمل دمغة “علامة تجارية” غير مسجلة، بالإضافة إلى كميات كسر ذهب تزن 2 كيلو جرام، وأحيلت عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة.

وبناء عليه تمت إحالة العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم القضاء، لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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