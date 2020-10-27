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«البلديات» تحدد تفاصيل وموعد تطبيق اشتراطات البقالات والتموينات

«البلديات» تحدد تفاصيل وموعد تطبيق اشتراطات البقالات والتموينات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن موعد تطبيق اشتراطات البقالات والتموينات على مرحلتين بهدف التسهيل على المستثمرين.

وأوضحت الشؤون البلدية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المستهدف في كل مرحلة أكثر من 81 ألف متجر، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى 15 ديسمبر.

وتشمل الاشتراطات وجود ترخيص ساري المفعول وتوفير الدفع الالكتروني، ووجود تسعيرة على جميع المتنجات ووجود شهادات صحية للعاملين سارية المفعول وغيرها من الاشتراطات التي تستهدف مصلحة المواطن والمقيم.

 

 

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