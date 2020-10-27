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بيان رسمي من «الموارد البشرية» بشأن إلغاء نظام الكفالة بالمملكة..التفاصيل بالداخل

بيان رسمي من «الموارد البشرية» بشأن إلغاء نظام الكفالة بالمملكة..التفاصيل بالداخل
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية بياناً رسمياً حول ما يتم تداوله بشأن إلغاء نظام الكفالة المنظّم للعلاقة التعاقدية بين الأفراد الوافدين والمواطنين بالمملكة.

وقالت الوزارة عبر بيان رسمي نشره المتحدث باسم الوزارة على موقع تويتر، إنهإشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل.

وتابع، سوف يعلن عن تلك المبادرات حال جهوزيتها، وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت أنباء قد نُشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد.

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