استشاري: 6 طرق طبيعية لإنزال ضغط الدم المرتفع

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ببعض الممارسات الطبيعية التي تساهم في إنزال الضغط المرتفع مثل الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة وغيرها.
وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: هناك أشياء غير الأدوية تساهم في إنزال الضغط المرتفع منها:
– الحمية عن الملح
– الرياضة
– إنزال الوزن
– تناول الخضروات والفاكهة
– عدم الاكثار من القهوة
– إيقاف التدخين والكحوليات
س: هل هناك اشياء غير الادويه تساهم في انزال الضغط المرتفع؟؟
ج:
الحمية عن الملح
الرياضة
انزال الوزن
تناول الخضروات والفاكهة
عدم الاكثار من القهوة
ايقاف التدخين والكحوليات
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)October 27, 2020