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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري: 6 طرق طبيعية لإنزال ضغط الدم المرتفع

استشاري: 6 طرق طبيعية لإنزال ضغط الدم المرتفع
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ببعض الممارسات الطبيعية التي تساهم في إنزال الضغط المرتفع مثل الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة وغيرها.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: هناك أشياء غير الأدوية تساهم في إنزال الضغط المرتفع منها:

– الحمية عن الملح

– الرياضة

– إنزال الوزن

– تناول الخضروات والفاكهة

– عدم الاكثار من القهوة

– إيقاف التدخين والكحوليات

 

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