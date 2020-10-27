استشاري: 6 طرق طبيعية لإنزال ضغط الدم المرتفع

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ببعض الممارسات الطبيعية التي تساهم في إنزال الضغط المرتفع مثل الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة وغيرها.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: هناك أشياء غير الأدوية تساهم في إنزال الضغط المرتفع منها:

– الحمية عن الملح

– الرياضة

– إنزال الوزن

– تناول الخضروات والفاكهة

– عدم الاكثار من القهوة

– إيقاف التدخين والكحوليات