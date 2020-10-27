«المرور» يعلن القبض على قائد المركبة المتهور

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد مركبة متهور، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقا للنظام.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق أحد الأشخاص يقود مركبته بسرعة جنونية على أحد الطرق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، كما قام بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.