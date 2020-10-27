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«النيابة العامة» تُحذّر من محاولات الاحتيال المالي عبر الإغراء بالثراء السريع

«النيابة العامة» تُحذّر من محاولات الاحتيال المالي عبر الإغراء بالثراء السريع
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تواصل – فريق التحرير:

في إطار توجه عدد من الجهات الحكومية للتحذير من مروجي عمليات الاحتيال المالي عبر شبكات الإنترنت، حذّرت النيابة العامة منالمُمارسات المُنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع.

وتابعت “النيابة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنالمُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة أحد أدوات الاحتيال المالي الذي يقع تحت طائلة القانون.

وأكدت “النيابة العامة” على حظرالمُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات.

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