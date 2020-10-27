الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري نفسي يوضح معنى الاحتراق الوظيفي.. الأسباب والأعراض والعلاج

استشاري نفسي يوضح معنى الاحتراق الوظيفي.. الأسباب والأعراض والعلاج
0

تواصل – فريق التحرير:

الانخراط في العمل والحرص على تأديته على أكمل وجه يعد من الأمور الإيجابية التي تساعد الإنسان على سرعة تحقيق طموحات العمل، ولكن المبالغة في الاهتمام بمهام العمل والتشبع بمشاكله وضغوطه قد ينقلب عكسيا على الأشخاص ويؤدي إلى دخولهم في مرحلة الاحتراق الوظيفي.

وفي هذا الساق، أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل أن الاحتراق الوظيفي يعني إنهاك جسماني وانفعالي وله أعراض جسمانية وانفعالات وأعراض نفسية يكون، الشخص خلالها ساخطا على نفسه والآخرين أو العمل نفسه ويصحبه فقدان الحماس والتبلد والكسل وفقدان الإنتاجية.

وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن من أعراض الاحتراق الوظيفي استثارة عاطفية وقلق وتوتر وكثرة الانفعال كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية يسعى الموظف للحفاظ على الطاقة كالبحث عن الإجازات، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإنهاك وتظهر حينها الأعراض الجسدية والعضوية والنفسية كأعراض القلق والاكتئاب.

أما عن العلاج فنصح الدكتور مشعل العقيل بالتفكير في الاسترخاء بشكل عام وممارسة الهواية كالحفاظ على الأنشطة الاجتماعية واستذكار الجانب الروحاني وعدم أخذ العمل كأنه صراع بشكل مبالغ فيه.

 

 

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» توضح شرط نقل خدمة العامل الوافد إلى منشأة جديدة

«الموارد البشرية» توضح شرط نقل خدمة العامل الوافد إلى منشأة جديدة

أمير جازان يوجه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

أمير جازان يوجه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى

«الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من ٢٣ شوال

«الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من ٢٣ شوال

بعد جذبه لآلاف المتابعين عبر «يوتيوب».. صاحب قناة «راعي السطحة» يتحدث عن تجربته (فيديو)

بعد جذبه لآلاف المتابعين عبر «يوتيوب».. صاحب قناة «راعي السطحة» يتحدث عن تجربته (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة