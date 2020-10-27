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عبر «بوابة سكني».. إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة توفّر أكثر من 2300 قطعة أرض

عبر «بوابة سكني».. إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة توفّر أكثر من 2300 قطعة أرض
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تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر “سكني” إلى 213 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض.

ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، إذ دعا إلى الاستفادة من هذه الخيارات من خلال زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال الإجراءات كافة.

وفعَّل برنامج “سكني” الاختيار الإلكتروني لـ8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق توفر 2323 قطعة أرض، إذ أضاف “سكني” 4 مخططات في منطقة الرياض منها مخططين في محافظة ثادق هما مخطط “ثادق 366″ الذي يوفّر 867 أرضاً، و”ثادق 286” ويضّم 24 قطعة، ومخطط “القصب” بمحافظة شقراء ويحوي 27 قطعة، ومخطط “حريملاء 714” الذي يوفّر 19 أرضاً، جميعها متاحة للحجز إلكتروني.

ويوجد مخططين من المخططات الجديدة بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية وهي مخطط “الحسي” الذي يوفر 619 قطعة، و”النعيرية 90/10″ ويضم 65 قطعة أرض سكنية، فيما يوفر مخطط “ميقوع” بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف 302 قطعة أرض، كما أضاف البرنامج عدداً من الأراضي السكنية في مخطط “درة الجموم” بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة ليصل إجماليه إلى 589 أرض، علاوة على مخطط “أنوار القادسية” الذي أطلق الأسبوع الماضي في منطقة تبوك.

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