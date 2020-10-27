الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يحق للمتجر إلزام المشتري بأخذ قسيمة شرائية أو كوبون استبدال للسلعة ؟

هل يحق للمتجر إلزام المشتري بأخذ قسيمة شرائية أو كوبون استبدال للسلعة ؟
0

تواصل – فريق التحرير:

أشار حساب عين المستهلك إلى عدم أحقية المتجر بإلزام المستهلكأخذ قسيمة شرائية او كوبون استبدال بدلاً من ثمن السلعة عند إرجاعها خلال مدة الاسترجاع المحددة في فاتورة الشراء.

وتابع الحساب المهتم بحقوق المستهلكين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أنه من حق المستهلكالحصول على ثمن شراء السلعة التي أرجعها للمحل، مُشيرًا إلى أنه عند المخالفة يرجى الإبلاغ 1900.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد أكدت أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وأنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمشتري إرجاعها.

مواد ذات صلة

«المرور» يعلن القبض على قائد المركبة المتهور

«المرور» يعلن القبض على قائد المركبة المتهور

المملكة تدين هجوماً إرهابياً استهدف مدرسة دينية في باكستان

المملكة تدين هجوماً إرهابياً استهدف مدرسة دينية في باكستان

استشاري نفسي يوضح معنى الاحتراق الوظيفي.. الأسباب والأعراض والعلاج

استشاري نفسي يوضح معنى الاحتراق الوظيفي.. الأسباب والأعراض والعلاج

«النيابة العامة» تُحذّر من محاولات الاحتيال المالي عبر الإغراء بالثراء السريع

«النيابة العامة» تُحذّر من محاولات الاحتيال المالي عبر الإغراء بالثراء السريع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>