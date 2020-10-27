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“سامسونج” تزود شركة “هواوي” بشاشات من نوع “OLED”

“سامسونج” تزود شركة “هواوي” بشاشات من نوع “OLED”
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تواصل- فريق التحرير:

حصلت شركة (Samsung Display) المملوكة لشركة سامسونج للإلكترونيات على ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية لبيع بعض شاشات الهواتف الذكية من نوع (OLED) الخاصة بها إلى شركة هواوي.

واضطرت شركة صناعة شاشات العرض الكورية الجنوبية في الشهر الماضي إلى وقف إمداداتها لشركة هواوي بسبب العقوبات الأمريكية ضد عملاقة التكنولوجيا الصينية.

وكانت العقوبات الجديدة تمثل توسعًا في القيود المفروضة في شهر أغسطس، التي منعت هواوي من شراء رقاقات تصنعها الشركات المصنعة الأجنبية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وتم تضمين لوحات عرض سامسونج في القيود لأنها تستخدم أشباه الموصلات بدائرة متكاملة المصنوعة بتقنية أمريكية.

وتقدمت شركة (Samsung Display) بطلب للحصول على ترخيص لبيع لوحات (OLED) الخاصة بها إلى هواوي قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ.

وقالت المصادر: لم تتم الموافقة على جميع منتجات (OLED) من (Samsung Display)، وذلك بالرغم من الحصول على ترخيص.

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