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«الخثلان» يوضح حكم إخراج «الجوال» في الصلاة لتغييره على الوضع الصامت (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم إخراج «الجوال» في الصلاة لتغييره على الوضع الصامت (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان ، حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على الصامت .

وقال “الخثلان” خلال استضافته في برنامج “منارات الهدى” أنه يجوز للمصلي الحركة اليسيرة إذا كانت ضرورية .

وأضاف أنه من الأفضل إذا نسي المصلي وضع الجوال على الصامت ثم أتاه اتصال أن يقوم بإخراجه ووضعه على الصامت أو إسكاته لأن الحركة هنا يسيرة .

وأشار الخثلان إلى أن عدم فعل ذلك يُذهب الخشوع عن المصلي ويسبب الإزعاج لجميع المصلين ويأثم به صاحب الجوال .

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