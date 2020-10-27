«الخثلان» يوضح حكم إخراج «الجوال» في الصلاة لتغييره على الوضع الصامت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان ، حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على الصامت .
وقال “الخثلان” خلال استضافته في برنامج “منارات الهدى” أنه يجوز للمصلي الحركة اليسيرة إذا كانت ضرورية .
وأضاف أنه من الأفضل إذا نسي المصلي وضع الجوال على الصامت ثم أتاه اتصال أن يقوم بإخراجه ووضعه على الصامت أو إسكاته لأن الحركة هنا يسيرة .
وأشار الخثلان إلى أن عدم فعل ذلك يُذهب الخشوع عن المصلي ويسبب الإزعاج لجميع المصلين ويأثم به صاحب الجوال .
💥 هل إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على الصامت يؤثر على صحة الصلاة؟#درس_الخثلان#سعد_الخثلانhttps://t.co/6uZw5izrD1pic.twitter.com/yvUSVmEyZW
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda)October 27, 2020