الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مؤسسة البريد» تحذر العملاء من رسائل نصية مشبوهة تستهدف سرقة البيانات

«مؤسسة البريد» تحذر العملاء من رسائل نصية مشبوهة تستهدف سرقة البيانات
0

تواصل-واس:

حذرت مؤسسة البريد السعودي عملاءها من الحيل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والتي يتم إرسالها بشكل مستمر وذلك بهدف الاحتيال المالي.

ونشرت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت المؤسسة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت المؤسسة العملاء التي تصلهم رسائل مشبوهة التواصل مع الرقم المجاني 19992 أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع توتير@SaudiPost_Care .

ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية عدداً من الرسائل النصية الاحتيالية ورسائل البريد الإلكتروني والمسابقات التي تقام تحت مسمى البريد السعودي.

 

مواد ذات صلة

5 طرق لحل مشكلة عدم مزامنة البريد الإلكتروني في هواتف أندرويد

5 طرق لحل مشكلة عدم مزامنة البريد الإلكتروني في هواتف أندرويد

«البريد» يطلق هاتفاً مجانياً لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم

«البريد» يطلق هاتفاً مجانياً لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم

لتفادي بطء الأجهزة.. 4 قرارات مهمة للتعامل مع رسائل «الواتساب» والبريد

لتفادي بطء الأجهزة.. 4 قرارات مهمة للتعامل مع رسائل «الواتساب» والبريد

طريقة مفيدة لتجنب إزعاج ردود رسائل بريد الـ «Gmail» (فيديو)

طريقة مفيدة لتجنب إزعاج ردود رسائل بريد الـ «Gmail» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة