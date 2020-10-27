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5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في برنامج «حساب المواطن»

5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في برنامج «حساب المواطن»
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات اللازمة لحذف المستندات المرفوضة في البرنامج .

وتضمنت الخطوات التي نشرها البرنامج عبر انفوجرافيك على حسابه بتويتر :

1 – الدخول علي بوابة البرنامج الإلكترونية.
2 -النقر على أيقونة تفاصيل الطلب .
3- النقر على إدارة المرفقات .
4- حذف المرفق المرفوض .
5- إعادة إرفاق المستندات الصحيحة.

ويترقب المستفيدون من برنامج حساب المواطن ، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق .

ووفقاً للنظام المتبع في الإيداع ، فإنه سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.

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