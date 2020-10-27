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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا تتسبب في إجلاء 60 ألف أمريكي

حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا تتسبب في إجلاء 60 ألف أمريكي
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تواصل- وكالات:

تسبب حريق غابات هائل في صدور أوامر بإجلاء 60 ألفا من سكان جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعانى مئات الآلاف في أماكن أخرى في الولاية من انقطاع التيار الكهربائي لثاني يوم على التوالي بسبب تصاعد خطر الحرائق نتيجة للرياح الشديدة.

وأتت النيران على أكثر من 4 ملايين فدان منذ بداية العام فضلا عن تدمير آلاف المنازل ومقتل 31 أمريكياً جراء هذه الحرائق.

ومن جانبها ، أعلنت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إنها قطعت التيار عن أكثر من 350 ألف منزل وشركة في وسط وشمال كاليفورنيا كإجراء احترازي في مواجهة مخاطر حرائق متصاعدة بسبب رياح شديدة خطيرة في 34 مقاطعة.

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