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طبيب يوضح أفضل الطرق لعلاج «دهون الكبد».. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

طبيب يوضح أفضل الطرق لعلاج «دهون الكبد».. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح طبيب الجهاز الهضمي والباطنية الدكتور عبد الله الذيابي، طرق علاج دهون الكبد.

وقال في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن أول الطرق العلاجية هو التخلص من السمنة من خلال اتباع حمية غذائية معينة لإنقاص الوزن بشكل تدريجي من نصف كيلو إلى كيلو أسبوعياً وخفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار 500 سعر حراري، مع ممارسة الرياضة.

 وأضاف أنه لابد التحكم في داء السكري، وارتفاع الضغط والدهون في الدم.

 ونصح بأخذ تطعيمات فيروس الكبد (أ) و(ب) للشخص الغير مطعم، والحرص عل التطعيمات الروتينية مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

 

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