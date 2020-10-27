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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

والوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي علاج طبيعي الأبحاث السريرية.

– منسق أبحاث سريرية.

– مشرف جمع العينات.

– ممرض أول (عدد 3 وظائف).

– سكرتير أول (عدد 3 وظائف).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2020م.

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