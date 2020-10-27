الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما حُكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة؟.. الشيخ «السليمان» يوضح

ما حُكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة؟.. الشيخ «السليمان» يوضح
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حُكم مَن مات وعليه دين ولم يخلف تركة.

وأبان “السليمان”، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إنه يجب على الورثة أن يخرجوا من تركة المتوفى ما يتعلق بتكفينه ودفنه، وبعدها يتم الوفاء بما عليه من ديون ثم تنفيذ وصيته وبعدها توزع التركة، مستشهداً بقوله تعالى: “من بعد وصية يوصى بها أو دين”.

وأضاف أن الدين يُقدم على جميع الأمور، لافتاً إلى أن سداد الورثة لدين ميتهم هو من باب البر والإحسان، ولكنه ليس واجباً عليهم إذا لم يكن لديهم الاستطاعة.

مواد ذات صلة

ولي العهد يوجه بقضاء دَيْن مواطنة والإفراج عنها

ولي العهد يوجه بقضاء دَيْن مواطنة والإفراج عنها

أمير جازان بالنيابة يتكفل بسداد «دين» رجل أمن متقاعد (فيديو)

أمير جازان بالنيابة يتكفل بسداد «دين» رجل أمن متقاعد (فيديو)

«بلومبيرج»: شركات رجال الأعمال الموقوفين مَدِينَة بأكثر من ملياري دولار

«بلومبيرج»: شركات رجال الأعمال الموقوفين مَدِينَة بأكثر من ملياري دولار

نائب أمير جازان ينقذ «فتاة أبو عريش» من السجن بسبب دَيْن

نائب أمير جازان ينقذ «فتاة أبو عريش» من السجن بسبب دَيْن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة