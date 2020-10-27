الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مختصون: تحميل المستهلك رسوم مكالمات «خدمات العملاء» نوع من الاستغلال

مختصون: تحميل المستهلك رسوم مكالمات «خدمات العملاء» نوع من الاستغلال
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مختصون أن تحميل العملاء رسوماً مالية مقابل اتصالهم بأرقام الشكاوى أو طلب الخدمات “خدمة العملاء”، بعد أن كانت مجانية بلا مقابل، هو نوع من الاستغلال لحاجة العملاء للخدمة، إضافة لكونها استنزافا لأموالهم بسبب طول فترة الانتظار حتى تلقي الرد لفرض الاستماع للإعلان إجبارياً.

وأشاروا إلى أهمية تمكين المستهلك من التحدث للموظف مباشرة دون الدخول للقوائم الفرعية أو إجباره على الاستماع للرسائل التسويقية، وفقا لـ”اليوم”.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن جهات الشكوى أو الحصول على خدمة، من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع في المملكة.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنه يجب على الجهات إتاحة المزيد من قنوات التواصل المجانية والمباشرة مع المستهلكين مثل البريد الإلكتروني والتفاعل السريع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الجمعية أن من حق المستهلك أيضا تسهيل الوصول للمعلومات من خلال الموقع وعدم الاكتفاء بقناة اتصال مدفوعة مثل بعض أرقام الـ 9200 والتي قد تحمل المستهلك تكاليف إضافية عليه للحصول على استفسار أو خدمة من الجهة بسبب أن المكالمة تحتوي على رد آلي لتسويق خدمات الجهة ويتحمل المستهلك قيمة فاتورة انتظاره لفترات انتظار طويلة ليتم الرد عليه، مما قد يفقد هذه الجهات الكثير من المستهلكين بسبب أن مثل هذه الممارسات تكون سلبية في تجربة المستهلك.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «متحدث التجارة» يوضح 3 حالات يحق تعويض المستهلك فيها عن شراء السلع

بالفيديو.. «متحدث التجارة» يوضح 3 حالات يحق تعويض المستهلك فيها عن شراء السلع

هل يحق للمحلات التجارية رفض إرجاع المشتريات؟.. التجارة توضح

هل يحق للمحلات التجارية رفض إرجاع المشتريات؟.. التجارة توضح

«التجارة» تُشهّر بـ 5 مواطنين ومقيمين أُدينوا بجريمة التستر لتشغيل «مطعم وجبات سريعة»

«التجارة» تُشهّر بـ 5 مواطنين ومقيمين أُدينوا بجريمة التستر لتشغيل «مطعم وجبات سريعة»

عقوبتها السجن والغرامة والتشهير … «التجارة» تُحذّر من هذه الممارسة

عقوبتها السجن والغرامة والتشهير … «التجارة» تُحذّر من هذه الممارسة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>