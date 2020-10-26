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«مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب

«مدرستي».. التوقف عن العمل لليوم الثاني و«المنصة» تكشف عن السبب
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تواصل – فريق التحرير:

لاتزال منصة مدرستي للتعليم عن بُعد متوقفة عن العمل، منذ صباح أمس الإثنين حتى لحظة إعداد الخبر، حيث وثّقت صور نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تمكّن الطلاب للدخول إلى المنصة.

وعللت المنصة توقفها عن العمل بوجود تحسينات بالموقع، حيث رفعت عبارة: “انتظرونا.. سنعود قريبًا بعد إجراء بعض التحسينات على الموقع، شاكرين لكم تفهمكم”.

وكانت المنصة قد تعرضت للتوقف المتكرر منذ ساعات الصباح الأولى، ليوم الإثنين، مما دفع المعلمين والطلاب لمحاولة التوجه للبديل والذي كان موقع مايكروسوفت تيميز، لاستكمال الدراسة ومراجعة المواد الدراسية عن بُعد وهو ما دعتهم إليه المنصة عبر موقعها في وقت لاحق أمس.

يذكر أن المنصة شهدت الأسبوع الماضي كفاءة عالية في الأداء، ولَم تشهد تعثرًا طيلة الأسبوع المنصرم.

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