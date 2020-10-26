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لمن أكملوا المدد النظامية بوزارة التعليم.. ترقب لإعلان أسماء المترقين والمترقيات بعد أيام

لمن أكملوا المدد النظامية بوزارة التعليم.. ترقب لإعلان أسماء المترقين والمترقيات بعد أيام
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة التعليم لإعلان أسماء المترقين والمترقيات وذلك بعد إعلانها الموعد النهائي لإغلاق بطاقة الترقية وتحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات، بتاريخ 1442/3/15هـ، تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب رسمياً.

فيما ستتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم الـ16 من الشهر نفسه،ومن ثم إعلان أسماء المترقين والمترقيات.

وكانت الوزارة قد أغلقت تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب

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