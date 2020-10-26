مختص: جودة قطع غيار السيارات المستوردة 20% والتشليح أفضل (فيديو)

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أوضح المختص في هندسة السيارات المهندس محمد الشمراني أن الفرق بين ثمن قطع غيار السيارات الأصلية والأصلية من الدرجة الثانية يكاد يكون 10 أضعاف، وإنه على الوكيل تخفيض السعر بحيث يحقق ربحا معقولا.

وأضاف – خلال مداخلته مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” – أن قطع الغيار من الدرجة الثانية يجب أن يطالَب بائعوها بالالتزام بالمواصفات والمقاييس، فلو كانت درجة ثانية مصنوعة في اليابان فيجب أن تكون يابانية 100%، لا أن يكون الكرتون يابانياً وفي داخله صيني من أسوأ الأنواع، وهو ما ضبطته بكثرة وزارة التجارة.

وتابع الشمراني أن القطع تدخل البلد بمواصفات حسب طلب التجار بجودة 20% أو 70%، والنتيجة أن بعض القطع لا تعمل في السيارة أكثر من أسبوع وبثمن غالٍ، لكن لو بيعت على أنها منتج صيني فقد يصل سعرها إلى 50 ريالا فقط.

وتابع المهندس الشمراني أن على الدولة أن تضع مقاييس ذات جودة عالية لحماية الناس، كما أن الفني الذي يركب القطع يعرف أنها ليست أصلية وينصح بشرائها من التشليح، خاصة لو كانت تتعلق بعنصر الأمان أثناء قيادة المركبة أو السيارة.