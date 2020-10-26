الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

في الرياض.. لجنة أمنية تضبط 60 بدلة عسكرية و 4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط المخالفة

في الرياض.. لجنة أمنية تضبط 60 بدلة عسكرية و 4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط المخالفة
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية بمحل خياطة غير مصرح له و4000 قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها الجنة مساء اليوم الإثنين، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل بالمنطقة، حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي الجولة بناء على توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حيث شددا على ضرورة ضبط مثل تلك الممارسات المخالفة.

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. سوق الجوهرة في الرياض مهدد بالإزالة وسط تخوف المواطنات العاملات به

بالفيديو.. سوق الجوهرة في الرياض مهدد بالإزالة وسط تخوف المواطنات العاملات به

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 مقيمين امتهنوا المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 مقيمين امتهنوا المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين

مركز كفاءة الطاقة يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم

مركز كفاءة الطاقة يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم

«الغذاء والدواء» تُغلق منشأة خزّنت 205 أطنان من المنتجات المخالفة

«الغذاء والدواء» تُغلق منشأة خزّنت 205 أطنان من المنتجات المخالفة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>