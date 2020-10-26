الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرف على أضخم مشروع استثماري بين المملكة والأردن (فيديو)

تعرف على أضخم مشروع استثماري بين المملكة والأردن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري حجم التبادل التجاري بين الرياض وعمان، الذي يقدر بـ5 مليارات دولار العام الماضي، لافتاً أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام القادمة.

وقال السديري في حديث لقناة المملكة الأردنية، إن العلاقات الاقتصادية التي تجمع المملكتين مميزة.

وأضاف أن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن، وبين البلدين صندوق استثماري مشترك، تمتلك السعودية 90% من رأس المال و10% تمتلكه بنوك أردنية، وصفه السديري بـ”المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل”. ورأس مال الصندوق المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.

ونوه السديري بأنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ400 مليون دولار

وتوقع السديري أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

وختم السفير نايف بن بندر السديري: “نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق”.

 

مواد ذات صلة

«مرور الطائف» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبته بسرعة عالية

«مرور الطائف» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبته بسرعة عالية

لتسهيل التقاضي عن بعد.. «ديوان المظالم» يطلق الإصدار الثاني من خدمة الجلسات الإلكترونية

لتسهيل التقاضي عن بعد.. «ديوان المظالم» يطلق الإصدار الثاني من خدمة الجلسات الإلكترونية

تعرّف على عدد المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة «التقييم» بالمملكة

تعرّف على عدد المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة «التقييم» بالمملكة

تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان 3 محافظات بـ«مكة»: سحب رعدية ونشاط للرياح حتى الـ10 مساءً

تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان 3 محافظات بـ«مكة»: سحب رعدية ونشاط للرياح حتى الـ10 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>