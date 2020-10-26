تعرف على أضخم مشروع استثماري بين المملكة والأردن (فيديو)

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كشف سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري حجم التبادل التجاري بين الرياض وعمان، الذي يقدر بـ5 مليارات دولار العام الماضي، لافتاً أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام القادمة.

وقال السديري في حديث لقناة المملكة الأردنية، إن العلاقات الاقتصادية التي تجمع المملكتين مميزة.

وأضاف أن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن، وبين البلدين صندوق استثماري مشترك، تمتلك السعودية 90% من رأس المال و10% تمتلكه بنوك أردنية، وصفه السديري بـ”المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل”. ورأس مال الصندوق المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.

ونوه السديري بأنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ400 مليون دولار

وتوقع السديري أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

وختم السفير نايف بن بندر السديري: “نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق”.