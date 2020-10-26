منها إنقاص الوزن.. فؤائد صحية مذهلة للأطعمة الغنية بفيتامين «أ»

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يعد فيتامين (أ) والذي يشار إليه عادة باسم الريتينول، أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، وتساهم في الحصول على بشرة نضرة ومتوهجة، إضافة إلى تعزيز جهاز المناعة.

تشير دراسة أجريت في كلية الطب النمساوية، بجامعة ميدوني فيينا، إلى أن فيتامين (أ) قد يدعم بالفعل فقدان الوزن، خاصةً عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

أظهرت الدراسة التي نُشرت الشهر الماضي في المجلة العلمية موليكيولار ميتابوليزم، أن فيتامين (أ) يحفز عملية حرق الدهون المعروفة باسم “براوننج” عبر تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء التي تتراكم على بطوننا وأفخاذنا عندما نأكل سعرات حرارية أكثر مما نحرقه، إلى أنسجة دهنية بنية. تحرق الأنسجة الدهنية البنية، والتي تشكل أقل من10 % من الدهون في أجسامنا، الطاقة المعروفة أيضًا باسم السعرات الحرارية.

قام الباحثون، بقيادة الدكتور فلوريان كيفر، من قسم طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في جامعة ميدوني فيينا، بتعريض الفئران والمتطوعين من البشر إلى درجات حرارة معتدلة البرودة ثم تقييم مستويات فيتامين أ في الدم لديهم. يحفز التعرض للبرد إعادة توزيع فيتامين أ من الكبد نحو الأنسجة الدهنية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل حرق الدهون.

يقول الدكتور كيفر: “لقد علمنا بالفعل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النقص الحاد في فيتامين أ مرتبط بزيادة الوزن. علمنا أيضًا أن مكملات فيتامين (أ) أثبتت أنها مفيدة في إنقاص الوزن.”

وأضاف: ” تشير هذه الدراسة إلى أن تحديد طريقة لتنسيق نقل فيتامين أ بشكل صحيح إلى الخلايا الدهنية يمكن أن يؤدي إلى تدخلات علاجية جديدة في المعركة ضد السمنة”

ونصح كيفر، بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل البطاطا الحلوة والجزر، وفق ما نقل موقع “إم إس إن كندا” الإلكتروني.