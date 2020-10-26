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«الحصيني» يتوقع: أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وليلة «الثلاثاء» على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع: أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وليلة «الثلاثاء» على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني ، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق ، اليوم الإثنين 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء .

وأضاف الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر : “كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.”

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

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