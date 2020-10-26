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طبيب يحذر من الوصفات الشعبية لتنظيف القولون.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

طبيب يحذر من الوصفات الشعبية لتنظيف القولون.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية، الدكتور عبدالله حسين العنزي، من الوصفات الشعبية لتنظيف القولون لما لها من أضرار على صحة الجسم.

وقال في مقطع فيديو إن الوصفات الشعبية لها مضاعفات خطيرة على الجسم، موضحاً أنه لا يوجد فضلات تظل بالقولون لفترة طويلة ولو حدث ذلك لحدث ثقب في جدار القولون ونقل الإنسان إلى العناية المركزة.

وأضاف “العنزي” أن هذه الوصفات الغير مصرح لها طبياً، تؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب وخلل في معادن الجسم وحدوث جفاف والفشل الكلوي.

 وأشار إلى أن أفضل طريقة لتنظيف القولون هي شرب الماء، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة وممارسة الرياضة كالمشي.

 

 

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