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تحذير مهم من الشاحن اللاسلكي الجديد لـ «آيفون 12»

تحذير مهم من الشاحن اللاسلكي الجديد لـ «آيفون 12»
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تواصل – وكالات :

نصح موقع “ماك رومرز” التقني مستخدمي آيفون بعدم وضع الشاحن اللاسلكي “ماغ سايف” الجديد على الغطاء الجلدي للهاتف ، وذلك بعد أن أعلنت آبل عن طرح نسختها الجديدة من هواتف آيفون الجديدة في وقت سابق من أكتوبر الحالي .

وأوضح الموقع بحسب العربية نت ، أنه في حال قام المستخدم بوضع ذلك الشاحن اللاسكي على غطاء الهاتف الجلدي، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث علامة دائرية تشوه منظر الغلاف .

إلى ذلك لا تتوفر حالياً أغطية جلدية من آبل خاصة بالإصدارات الجديدة من آيفون 12، بحسب “ماك رومرز” الذي أشار إلى أنها ستطرح للبيع في 6 نوفمبر القادم.

وحذرت آبل من احتمال حدوث علامات دائرية على الأغطية الجلدية، ولفتت إلى ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان أو أي بطاقات ممغنطة بين هاتف آيفون والشاحن اللاسلكي لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

كما أوضحت أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام “MagSafe”، فإن ذلك سيؤدي إلى التوقف عن الشحن عند الوصول إلى نسبة 80%، مضيفة أنه في حال كان هاتف آيفون متصلاً بالشاحن اللاسكي وكابل Lightning، فسيتم الشحن عبر Lightning فقط.

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